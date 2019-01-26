عضو بـ"الكنيست": حماس تهين إسرائيل.. وسياسة نتنياهو ضد غزة فاشلة

قال عوفر شيلح عضو الكنيست الإسرائيلي، إن الوضع في قطاع غزة دليل على فشل سياسة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف أن حركة حماس الفلسطينية أصبحت هي من يحدد مواعيد إندلاع الحرب والتصعيد، وكيفية إنتهائها، قائلا: "حماس تهين تل أبيب كل شهر بقرار جديد يخص المنحة القطرية للقطاع".

وأعلنت حماس رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية التي تقدم لغزة، بسبب تلاعب الاحتلال بتفاهمات رفع الحصار، وتلكؤه في إدخال المنحة وفرض شروط جديدة عليها.