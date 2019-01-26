الرئيس هادي يطلع على الإنتصارات ويستقبل قائد القوات المشتركة

أجرى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، صباح الْيَوْمَ، اتصالاً هاتفياً بقائد لواء العروبة العميد الركن عبدالكريم السدعي، وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها محور مران التي تتعزز انتصاراتها وإلحاق الهزائم المتوالية بالميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها.

وعبر الرئيس هادي عن خالص تعازيه للعميد السدعي في استشهاد ابن أخيه، مثمناً التضحيات التي يقدمها حماة الوطن لنصرة اليمن الاتحادي الجديد.

وترحم الرئيس هادي على شهداء الوطن الذين قدموا دمائهم الزكية في سبيل العزة والكرامة والحرية والانتصار لإرادة الشعب اليمني على قوى الكهنوت والطغيان من ميليشيات الكهنوت الحوثية الإيرانية .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومن نصر إلى آخر حتى استعادة الدولة اليمنية كاملة وتطهيرها من دنس الكهنوت.

من جانبه عبر العميد السدعي، عن سروره بهذا الاتصال واهتمام فخامة الرئيس الدائم بحماة الوطن في مختلف الجبهات .. لافتاً إلى جملة الانتصارات المحققة من خلال المناطق التي تم تحريرها في مديرية حيدان وقبلها الملاحيظ وصولاً إلى المزوق باتجاه حجة.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم السبت، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية، كما استمع فخامة الرئيس إلى شرحًا موجزًا لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وثمن الرئيس هادي الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم اليمن وقيادتة الشرعيه لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي لا تكترث للسلام أو لمعاناة شعبنا اليمني.

وأشاد الرئيس بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة المملكة العربيه السعودية، بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

من جانبه، عبر قائد القوات المشتركة، عن سروره بلقاء فخامة الرئيس، للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضًا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعيه ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدًا على العمل معا لتحقيق اهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وبروح الفريق الواحد، لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات.

ولفت إلى جملة من الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي تتنافى مع جهود السلام والقانون الإنساني في الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين وما خلفته معها من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل.