استشهاد واصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال بالحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً بقذائف الهاون منزل أحد المواطنين في قرية السبعة العليا جنوبي مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المركز الاعلامي لقوات العمالقة عن مصادر محلية ،بان مليشيا الحوثي قصفت منزل المواطن وحيد سلمان حساني بقذائف الهاون أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

واشار المركز الى ان المليشيا الحوثية قصفت المنزل بالقذائف في وقت أذان مغرب امس الجمعة وأدى إلى إستشهاد الأم سعده علي طالب شويكي على الفور ، وإصابة إثنين من أطفالها وهم عبدالرحمن وحيد سلمان البالغ من العمر 6 سنوات والطفل سلمان وحيد سلمان البالغ من العمر 8 سنوات بجروح ووصفت اصابتهما بالخطيرة.

ولفتت المصادر الى أن مليشيا الحوثي إستهدفت المنزل مجدداً بعد لحظات على نفس في الوقت الذي هرع فيه الناس إلى المنزل لإنقاذ الجرحى ، وسقطت قذيفة هاون ثانية في وسط الناس وأصابت عدد من الشباب بشظايا وجروح خطيرة ، وهم الشاب حزام علي ناجي حزام 30 سنة إصابة بشظايا في بطنه وتوفي عند وصوله إلى مستشفى الخوخة ، وإصابة الشاب حسام إبراهيم كعيل 25 سنة أصيب بعدة كسور في جسمه .

وتعد هذه المجزرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين الأبرياء في حيس من أبشع الجرائم الوحشية التي أوغلت في إرتكابها بحق الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال منذ بدء سريان الهدنة الأممية في الـ 18 ديسمبر 2018م.

وعلى صعيد آخر، ارتكبت مليشيا الحوثي مجزرة جديدة في حق نازحين بمحافظة حجة، اليوم السبت، قتل فيها ثمانية وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال مصدر محلي وناجون من المجزرة إن مخيمًا نصب في أرض صحراوية لنازحي قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة غربي اليمن، تعرض لقصف عنيف شنته مليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوشا، فجر اليوم السبت.. وفق وكالة أنباء الشرعية 'سبأ'.

وأكد مصدر طبي وإغاثي، أن فرقًا طبية أرسلت لموقع الحادثة لإنقاذ الضحايا، وأحصت ثمانية قتلى وأكثر 27 جريحًا قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال بالمملكة العربية السعودية لكن سبعة منهم بحالة حرجة، وأن معظم الضحايا الذي استهدفهم القصف الحوثي من الأطفال والنساء.