طائرات التحالف تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثى فى حجة

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بثماني غارات، تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أنه مع استمرار المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، انضمت قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس للمقاومة القبلية في مديرية كشَر، وشكلت جميعها طوقا دفاعيا منيعا للمديرية والمناطق المجاورة.

وأشارت القناة إلى أن الدعم القبلي أدى إلى قطع خط إمداد ميليشيات ‎الحوثي وأجبر عناصرها على التراجع باتجاه محافظة ‎عمران.

وكانت قبائل "حجور" اليمنية قد دعت أمس الجمعة أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات.

وأطلقت قبائل حجور اليمنية شمال غربي محافظة حجة الحدودية اليمنية، الخميس الماضي، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي، حسب ما أفادت مصادر محلية، في محاولة إخضاعها، وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريبا.