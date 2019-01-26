استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بثماني غارات، تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة.
وكانت قبائل "حجور" اليمنية قد دعت أمس الجمعة أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات.
وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي، حسب ما أفادت مصادر محلية، في محاولة إخضاعها، وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات التحالف تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثى فى حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.