الشرعية تُحرر التباب السود بين باقم ومدينة صعدة

أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، اليوم السبت، بأن القوات الشرعية حررت مناطق جديدة في المحافظة.

وبينت مصادر "الخليج 365"، أن الجيش الوطني حرر مواقع جديد وأسفر عنها مقتل 15 حوثيا وجرح العشرات.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي قوله إن قوات اللواء، بمشاركة وحدات عسكرية من محور أزال، تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد الميليشيا عن مركز مديرية باقم.

وأوضح القباطي أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 حوثيا، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.. منوها بدور التحالف العربي في مساندة قوات الجيش اليمني في مختلف المواقع والجبهات.

وبمنتصف الشهر الجاري، حررت الشرعية مواقع مهمة في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن القوات الحكومية حررت جبل “العماني” الأعلى والمساحات المحيطة به، عقب هجوم شنته، فجر اليوم على مواقع تمركز المليشيا في تلك المناطق.

ولفت المصدر الى أن مدفعية التحالف العربي، ساندت قوات الجيش خلال الهجوم، وقصفت تحركات المليشيا وتحصيناتها.

وأكد المصدر العسكري أن الهجوم أسفر عن مصرع 8 من عناصر المليشيا، واصابة أخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.