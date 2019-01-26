رئيس تحرير اليمن العربي يكشف مخطط الحوثيين لاستهداف السعودية ؟

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن الحوثيين يُحاولون السيطرة على مناطق بالشريط الساحلى، للوصول إلى مناطق قريبة من السعودية واستهداف المملكة بطريقتهم الغير مشروعة، مُضيفاً أن هناك ترتيبات داخل جماعة الحوثى لإطلاق صواريخ باليستية على المملكة.
وطالب مُحسن بضرورة دعم القبائل التى تُساند الحكومة الشرعية ومنع وصول الحوثيين إليهم.
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