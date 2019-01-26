رئيس تحرير اليمن العربي يكشف مخطط الحوثيين لاستهداف السعودية ؟

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إن ميليشا الحوثى تواصل الانتهاكات فى محاولة لعدم الوصول إلى اتفاق وقف النيران داخل الأراضي اليمنية، ما يجعل أمل الحوثيين فى الاتفاقيات يصل إلى مثلث بارمودا، حيث الاختفاء.

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن الحوثيين يُحاولون السيطرة على مناطق بالشريط الساحلى، للوصول إلى مناطق قريبة من السعودية واستهداف المملكة بطريقتهم الغير مشروعة، مُضيفاً أن هناك ترتيبات داخل جماعة الحوثى لإطلاق صواريخ باليستية على المملكة.

وطالب مُحسن بضرورة دعم القبائل التى تُساند الحكومة الشرعية ومنع وصول الحوثيين إليهم.