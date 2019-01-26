هادي يهنئ جلالة السلطان عبدالله بن السلطان بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه هنأه فيها بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا. ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني بهذه المناسبة..متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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