شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل بصعق كهربائي بعدما حاول تسلق منزل جيرانه في أبوعريش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي طفل يمني الجنسية مصرعه أمس (الجمعة)؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال لهوه بالقرب من منزل أسرته في الحي الأوسط بمحافظة أبوعريش. وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن الطفل (8 سنوات) حاول تسلق منزل أحد الجيران عن طريق خزان أرضي لكنه تعرض إلى صعق كهربائي بعدما اقترب من مُكيف إحدى الغرف الخاصة بالمنزل.

وبيّنت المصادر أن وافداً من الجنسية المصرية اكتشف واقعة وفاة الطفل خلال ذهابه لأداء صلاة الجمعة، مشيرةً إلى أنه سارع بإبلاغ أسرته التي نقلت بدورها الطفل الذي توفي بالحال إلى أحد المستشفيات، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً في الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها.

