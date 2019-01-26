شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح قبل تناول الدواء تجنبًا لحدوث مضاعفات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع عدد من النصائح الصحية قبل تناول الدواء، حفاظًا على سلامة الجسم وضمانًا للحصول على الفوائد المرجوة منه.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب قبل تناول الدواء سؤال مقدم الرعاية الصحية عن فوائد الأدوية الموصوفة وآثارها الجانبية، مع إحاطته بالأدوية التي يتناولها المريض، حتى لو كانت مكملات غذائية أو دون وصفات طبية. وأضافت، أنه في حالة معاناة المريض من حساسية أو من أدوية معينة تسبب الحساسية؛ فعليه إخبار مقدم الرعاية الصحية بذلك، تجنبًا لحدوث مضاعفات، مع اتباع التعليمات المسجلة على عبوة الدواء، والنشرة الداخلية جيدًا.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذَّرت، في وقت سابق، من الأعراض الجانبية للأدوية، مشيرة إلى أن من يتناولون من 3 إلى 4 أدوية يوميًا، أكثر عرضة لآثار الدواء الجانبية، وكذلك الذين يتناولون دواءين متعارضين في التأثير، ما قد يتسبب في مشكلات، مثل: التأثير المضاعف؛ بحيث يزيد الدواء الأول من تأثير الدواء الثاني، ما يؤدي إلى التأثير السُمي لذلك الدواء، أو أن يُصبح الدواء عديم الفائدة، وهو ما يسمى بالتأثير المضاد.

وأشارت، إلى أن الأعراض الجانبية قد تكون مصاحبةً للأدوية اللاوصفية- «الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية»- والتي يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض أو مع الأدوية الوصفية وتُنتج أعراضًا جانبية، كما يمكن للمكملات الغذائية أو الفيتامينات والأدوية العشبية الموجودة بالشاي أو الأقراص، أن تتسبب في حدوث آثار ضارة عند تناولها مع أدوية محددة؛ لذلك يجب على المريض التواصل مع الطبيب المعالج والصيدلي عند بدئه في تناول مثل هذه اللأدوية.