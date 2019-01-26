شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: متحرش يلتقط صورا أسفل تنورة سيدة أعمال وكاميرا سيارة ترصد المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت كاميرا سيارة متحرشا يلتقط صورا أسفل تنورة سيدة أعمال، وتم تسجيل المشهد بواسطة كاميرا سيارة في جراج متعدد الطوابق في منطقة تاي سينغ في سنغافورة.

في بداية اللقطات، يمكن رؤية رجلين وسيدة يرتدون ملابس رسمية، ويسيرون في موقف للسيارات، عندما بدأ الرجل الذي يسير خلف السيدة في خفض هاتفه المحمول.

وأشار الرجل الآخر إلى شيء ما على بعد مسافة، واستغل الرجل في الخلف تشتت السيدة، وسرعان ما وضع هاتفه أسفل التنورة والتقط صورة، ورغم أن فلاش الكاميرا ظهر بوضوح على ساق السيدة، لم تلاحظ ما حدث.

بعد لحظات، فحص الرجل هاتفه ثم ودع زميله قبل أن يسير في الاتجاه المعاكس مع السيدة.

وقال صاحب السيارة إنه كان في سيارته يتحدث عبر الهاتف عندما وقع الحادث، حيث لم يكن متأكدا مما حدث إلا عندما قام بمشاهدة اللقطات.

وبحسب ما ورد تقدم صاحب السيارة بشكوى جنائية، ويأمل أن يتم إبلاغ السيدة بما حدث.

