قيادي حوثي يحاول السطو على عمارة مواطن ويعتدي بالضرب على العمال في إب

اعتدى متنفذ حوثي على أرضية مواطن في مدينة إب، وسط اليمن، في ظل تنامي عمليات السطو والنهب للأراضي في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، لمراسل"يمن شباب نت" إن القيادي الحوثي المدعو "ناصر علي العمري" وعصابته المسلحة،قام بالإعتداء على أعمال بناء في أرضية المواطن "محمد عبدالله الجيلاني" وضرب العمال بهدف وقف أعمال البناء في الأرضية التي يسعى السطو عليها بالقوة.

وبحسب المصادر فإن "العمري" أوقف أعمال البناء في أرضية "الجيلاني" في مقدمة للسطو عليها.

وحصل "يمن شباب نت" على مذكرة سابقة من النيابة المتخصصة إلى مدير أمن إب، تطالبه بضبط المدعو العمري وعصابته المسلحة وتقديمهم للنيابة العامة، على خلفية محاولة السطو على أرضية المواطن "الجيلاني".

وبحسب الوثيقة فإن توجيهات من إدارة الأمن إلى إدارة أمن الظهار بضبط المذكور إلا أن ذلك لم يحدث بعد، وعلى العكس من ذلك قام بالاعتداء على العاملين وأوقف البناء.

وتأتي هذه الجرائم في ظل تنامي عمليات السطو على أراضي وممتلكات المواطنين، من قبل قيادات الحوثيين،في عدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وثيقة...