انتشار أنفلونزا الخنازير في إب وإصابة أسرة كاملة في مديرية "السياني"

انتشر أنفلونزا الخنازير في محافظة إب، وسجلت السلطات الصحية عدة إصابات ووفيات، في ظل انهيار المنظومة الصحية في المحافظات الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وقال مصدر طبي، لـ"يمن شباب نت"، إن أسرة كاملة من مديرية السياني مكونة من 11 شخصاً ، أصيبوا بفيروس H1N1 (أنفلونزا الخنازير) بعد عودة رب الأسرة من العمرة.

وبحسب المصدر فإن " ف م أ ـ 30 عام ـ " أصيب بأعراض أنفلونزا حادة، وبعده أصيبت زوجته ووالدته ومن ثم والده المسن وجميع أفراد الأسرة البالغ عددهم 11 شخصاً من بينهم أطفال، وبعد الفحص تبين وجود أعراض لأنفلونزا H1N1.

وكانت السلطات الصحية قد سجلت وفاة حالتين وتسجيل عدد من الاصابات في انتشار جديد للوباء الذي يجتاح محافظات سيطرة الانقلابيين.

وانتشر الوباء في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية للبلاد، وسجلت 79 حالة وفاة من بين 385 حالة إصابة.

