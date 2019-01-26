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عدن - ياسمين التهامي - 16 بنكا يمنيا يرفضون نقل السيولة النقدية الى عدن

الميثاق نيوز - متابعات

أبرمت البنوك اليمنية اتفاقاً قضى بمنع نقل وترحيل السيولة النقدية من صنعاء إلى البنك المركزي بعدن، والاكتفاء بالشيكات، في خطوة اعتبرتها البنوك حفاظاً على الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة.

كما طالبت البنوك المشاركة في الاتفاق والبالغة 16 بنكاً في اجتماع جمعية البنوك اليمنية رقم 1 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 6 يناير 2019، البنك المركزي بصنعاء بالسماح للبنوك استثمار الفوائض المالية في صكوك إسلامية وشهادات الإيداع وودائع الوكالات لدى البنك المركزي في عدن.

وجاء اتفاق البنوك الذي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، بعد احتجاز الأمن في صنعاء لبعض مدراء البنوك التجارية دون أي مسوغات قانونية، بحجة قيام البنوك بطلب فتح اعتمادات مستندية للتجار عبر البنك المركزي في عدن لاستيراد مواد غذائية بموجب نظام الاستعاضة.

وقدمت البنوك مخرجات الاتفاق فيما بينها متضمناً التزامها المسبق بعدم نقل أي سيولة من صنعاء إلى عدن وتقديمها كحزمة لمناقشتها مع البنك المركزي في صنعاء لوضع آلية مناسبة للتعامل مع نظام الاستعاضة للبنك المركزي في عدن.