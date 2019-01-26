شكرا لقرائتكم خبر عن ضربها وعذبها اولاً: يمني يقتل ام اولاده الستة بـ 11 طلقة من بندقية كلاشنكوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة صنعاء ،ان يوم الخميس 24 يناير ،شهد جريمة وحشية هزت العاصمة، ضحيتها أم لستة أطفال، اخترقت جسدها 13 رصاصة من بندقية كلاشنكوف، من زوجها وابو اطفالها.

وافاد مصدر مقرب ، إن المدعو وليد عبده عبدالله، من أبناء محافظة ريمة عزلة بني الضبيبي، أقدم على قتل زوجته، باستخدام سلاح كلاشنكوف، مطلقا على جسدها 13 رصاصة.

وأجهز المجرم بالرصاص على الزوجة المغدورة، بعد أن قام بضربها وتعذيبها بطريقة وحشية داخل منزله في منطقة حزيز جنوب العاصمة ، في التاسعة من صباح الخميس ،والضحية، أم لستة أطفال، أصغرهم لم يتجاوز شهره الأول.

وأكد قريب من عائلة الضحية، ، أن القاتل بحوزة الجهات الأمنية بالعاصمة صنعاء، محملاً إيها المسئولية في أي تفريط أو تهاون أو تهريب للمجرم.