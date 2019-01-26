الحكومة تتهم ميليشيا الحوثي بزج 1000 طفل في المعركة

على صعيد آخر، أعلن مصدر عسكري يمني مساء الجمعة أن ميليشيات الحوثي، قصفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.
وقال المصدر إن "الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة الجمعة لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.
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