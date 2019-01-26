الحكومة تتهم ميليشيا الحوثي بزج 1000 طفل في المعركة

اتهم محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، الحوثيين بالزجّ بنحو ألف طفل مقاتل في معركة الحديدة، من الجهة الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، من المخاطر المستقبلية المترتبة على ما وصفه بعبث ميليشيا الحوثي بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد المحافظ، أن الميليشيات الانقلابية فشلت خلال الفترة الماضية في تجنيد قاطني الحديدة وعموم سكان منطقة تهامة، رغم تقديمها اغراءات مادية، بحسب ما قاله لصحيفة "الشرق الأوسط".

على صعيد آخر، أعلن مصدر عسكري يمني مساء الجمعة أن ميليشيات الحوثي، قصفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.

وقال المصدر إن "الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة الجمعة لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.