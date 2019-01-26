الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لأهالي مديرية سلب في يافع

أغاثت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي أهالي مديرية سلب حمة بيافع سرار في محافظة أبين جنوب شرقي اليمن، في استجابة عاجلة لمناشدة أطلقها الأهالي للمنظمات الدولية لإغاثتهم بعد ظهور حالات سوء التغذية في المنطقة.

وطبقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وام، قدمت الهيئة 250 سلة غذائية إلى منطقة سلب حمة بيافع سرار اليمنية التي تقع بمحافظة أبين وتبعد عن مركز المديرية بحوالي 4 كم تمر عبر طرق جبلية وعرة، ويقطنها ما يقارب 200 أسرة جميعهم يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على تربية الماشية التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.

من جانبه، أعرب صالح يسلم قدار مدير عام مديرية سرار الذي رافق قافلة المساعدات الإماراتية عن خالص شكره وتقديره الى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استجابتهم الطارئة في إغاثة أهالي سلب حمة.

وأضاف يسلم أن هذا ليس بغريب على حكومة وشعب دولة الامارات السباقين في تقديم يد العون للمحتاجين دائما.

وأشار يسلم إلى أن منطقة سلب بحاجة لمشروع وحدة صحية وحفر آبار مياه وتوفير فصول دراسية ومعلمين وإصلاح الطريق لتسهيل وصول المواطنين إلى مركز المديرية.

و ثمن الأهالي المستفيدون جهود دولة الإمارات في مساعدتهم على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون.

كما أعرب الأهالي عن شكرهم لفريق الهلال الأحمر الإماراتي على هذه الاستجابة السريعة والدعم.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعما متنوعا للأسر المحتاجة في عدد من المحافظات اليمنية منذ بدء الحرب.