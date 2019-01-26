غلاب: الحوثية محاصرة بطوق مكتمل بسبع محافظات ومن منجزاتها خدمة إيران

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "الكثير ممن يشككون بالمعركة اجنحة متعددة تعمل لحسابات لا علاقة لها بعملية التحرير والخلاص من الحوثية يريدون ان يروا دولة مكتملة الاركان في زمن الحرب واختطاف مؤسساتها".

وبين في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الشرعية بدأت من الصفر صحيح انها تمثل الدولة ولكنها تعمل كحركة تحرير وطني لاستعادة الدولة من مستعمر داخلي مدمر".

وأشارت إلى أن "الدعاية الحوثية ان الشرعية في الفنادق لا تحكي الواقع:-من في الفنادق قلة قليلة وأغلبهم سياسيين طردوا من بلادهم، اغلب الحكومة تعمل في الميدان، القوى العسكرية والأمنية عمود الحرب في الميدان، المحافظات المحررة تعمل اجهزتها من الداخل، من في الخارج يعملون كل حسب طاقته لخدمة المعركة".

وقال:"الحوثية محاصرة بطوق مكتمل يمتد شمالا من صعدة ويمر غربا عبر حرض وميدي ليصل الى الحديدة ومن الشرق مأرب عبر نهم وغربا تتحرك اكثر من جبهة وجنوبا تأتي تعز ومقاومة الضالع اب وفي الوسط البيضاء وانبثاقات قادم".

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ومضى:"كتلة شعبية في جغرافيا سيطرتها تنتظر لحظة الاندفاعة الحاسمة".

وبين أن "الفاعلية الحزبية مع الحرب تحولت الى إعاقات ومدخل للتشظي، مشيراً إلى أن "البنية الحزبية في الحروب تولد انقسامات وتشتت تركز القوة ولملمة الجهود وتصبح إقطاعيات لادارة المصالح وترتيب القوة وبعث النزاعات في الجبهات بمختلف تنوعاتها".

وذكر أن "السعي باتجاه كتلة وطنية تاريخية كحامل سياسي اهم المداخل للتجاوز".

وزاد:"كل جولة مفاوضات تستغلها الحوثية لاقناع الناس انها مازالت قوية وان الجميع مجبر على التفاوض معها وكلما تم التأكيد ان الحل السياسي طريق احلال السلام تسوق الحوثية ان ذلك نتاج قوتها وعجز الاخرين عن هزيمتها.

وفي الحالتين تندفع الحوثية باتجاه اعاقة الحل وسعي لا يلين لفرض شروط انقلابها".

وأشار إلى أنه "كلما اقترب سقوط الحوثية تحرك التشكيك من بعض لابسي اقنعة الشرعية ويبحثون عن صراعات اخرى في ملفات اخرى لخدمة اجندات ملعونة وبهدف زرع الفرقة وتفجير صراعات عبثية، تزداد التفسيرات التقليدية للصراع الداخلي والخارجي لتفجير وعي جمع الكلمة ووحدة الصف وان الحوثية هي العدوان".

واستطرد:" الحوثية بين الحين والآخر تتفجر في وجهها جبهات جديدة غير السابقة، بينما تتراكم أموالها وتتسع دائرة اللصوص داخلها يزداد الشعب غضبا وقهر، المجتمع الدولي تحول باتجاه كشف انتهاكاتها واكتشاف طبيعتها ويفحص جريمتها، تتفكك تحالفاتها وتزداد لحمة الصف الوطني الجمهورية".

وسرد من منجزات الحوثية:مراكمة اموال عصابة مغلقة، مقابر جماعية لاتباعها، سعي لاسقاط الدولة والسلم الاجتماعي، فقر وجوع وتجهيل وغسيل عبثي لوعي المخدوعين، توريط من يتحالف معها بالدم والثأر وقتله ان فكر بتقويم الاخطاء، حروب داخلية وخارجية لخدمة ايران، تخريب اليمن باسم خرافة الولاية".

وتابع:"الحوثية محاصرة من حجة واندفاعات قبلية ستصل الى عمران وستتحرك خولان صنعاء عندما يحين موعدها ومن الجوف باتجاه حرف سفيان عمران ومن نهم باتجاه ارحب ومحيط قبلي ينتظر دوره وصعدة مطوقة والحديدة جاهزة وفي وسط اليمن الى ذمار ينتظر الشعب خلاصه الناجز.

الحوثية تتحرك وسط نيران لم تشتعل بعد".

وبحسب غلاب:"ميدي تم تحريرها وتحولت حيران الى سهم باتجاه مديرية مستباء ومنها ستتسع دائرة المقاومة في المجال القبلي الذي اصبح جاهزا للتحرك لمقاومة الحوثية وبصرامة لا تلين، قبائل حجور بالامكان ان تكون شرارة إيصال الحوثية الى قاع البرميل وليس بعد القاع غير الاستسلام المذل لارادة الشعب اليمني".

ويقول":سترون كيف سيحوكلون الحوثية وتصبح الحديدة ومؤانيها تحت وصاية اممية وبالقانون اليمني.

وان لم توافق سيتم ضربها في الحديدة عبر عمليات معقدة تجعل صنعاء ومحيطها بوابات من جحيم.

بلغت مناورات الحوثية في الحديدة حدها الأقصى ولم يبق أمامها غير الرضوخ او تلقي ضربات قاصمة ومزلزلة.

انتظروا".

واختتم:"عاد ملف المعتقلين والمختطفين اللي يشتوا يخرجوهم من سجون الحوثية قامت الامم المتحدة ببناء اتفاق لإخراجهم من السجن الى خارج مناطقهم، تهجير قسري باسم بناء الثقة، يتم اخراجهم من السجن الى خارج مناطقهم وبيوتهم وترك عائلاتهم، من الاعتقال الى الطرد والتشرد والتهجير، عمياء تخضب مجنونة!!