7 شهداء وأكثر من 20 مصابا بقصف حوثي لمخيمات النازحين بحرض في حجة

قالت مصادر إعلامية إن شهداء وجرحى من النازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة، سقطوا جراء قصف حوثي.

ونقلت قناة "الحدث" عن مراسلها قوله، تأكيده استشهاد 7 نازحين وإصابة 20 في قصف حوثي لمخيم النازحين في حرض.

يأتي هذا بعد يوم من قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.

وقال مصدر عسكري إن "الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح وأدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة فيها".

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيا للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستمرارها في استهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دماراً واسعاً بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا وسط المدنيين بالمئات.