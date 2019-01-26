شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا يطلب الحوثيون من طالبات المدارس بالعاصمة صنعاء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بزيارات إلى المراكز التعليمية والمدارس الخاصة بالطالبات في صنعاء وتلقي محاضرات على الطالبات تطالبهن فيها بالدفع بإخوانهن إلى الجهاد والالتحاق في صفوفها بجبهات القتال.

وأضافت المصادر" إن ميليشيات الحوثي قامت بزيارة إلى مؤسسة أثمار في حي السلام بصنعاء وقامت بفرض إقامة فعالية ما يسمى بـ"الشهيد" وحثّت الطالبات فيها إلى دفع إخوانهن إلى جبهات القتال".

وأكدت المصدر أن المتحدث باسم الميليشيات الحوثية قال في خطابه لـ الطالبات إنه من لديها أربعة إخوة يجب أن تدفع باثنين منهم على الأقل إلى القتال في صفوف المليشيات.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أصدرت تعميماً لجميع المدارس الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها تلزمهم فيها على إقامة فعاليات وإذاعات مدرسية لإحياء ما أسمته يوم الشهيد، وهو يوم في كل عام تستغله المليشيات للبحث عن مقاتلين جدد وجمع المزيد من الأموال.

وفي السياق ذاته، فرضت مليشيا الحوثي الإحتفال بما يسمى يوم الشهيد على جميع المراكز الصيفية ومراكز تعليم القرآن الكريم لمدة أسبوع.

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي هددت بإغلاق أي مؤسسة أو جهة تتجاهل التوجيهات الحوثية السالفة الذكر.

من جهته، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد وزير الاعلام في تصريح نقلته وكالة سبأ، أن ميليشيا الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة السلام التعايش والتسامح، إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر.

‏وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، تكثف ‎المليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول الأطفال وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.