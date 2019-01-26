الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في شبوة

وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 50 طناً من المساعدات الغذائية استفاد منها 12 ألف يمني من الأسر المحتاجة بالمناطق النائية في محافظة شبوة اليمنية.

وشملت المساعدات الاحتياجات الأساسية للسكان في مديريات مرخة السفلى ومرخة العليا من المواد التموينية الضرورية والمواد الغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإغاثية والإنسانية، وحرصها على تقديم العون للمحتاجين في المناطق التي تعاني من الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن.

وثمّن المسؤولون في محافظة شبوة هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أكدوا أنها أسهمت بشكل كبير في التخفيف من وطأة معاناة الأسر الفقيرة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على المساعدات التي قدمتها في مختلف المجالات، والتي كانوا في أمس الحاجة إليها.