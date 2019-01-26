شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتلقي خبر كارثي من معقل زعيمها (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت مليشيات الحوثي الإنقلابية،اليوم، خبر كارثي من معقل زعيمها في محافظة صعدة. وذكر مصدر عسكري في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن 13 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني،اليوم، في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأوضح قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات اندلعت اثناء محاولة المليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية. مؤكداً أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة وأجبرت المليشيا على الفرار. وأضاف العميد معروف أن المواجهات استمرت حوالى ١٢ ساعة و اسفرت عن مصرع 13 من عناصر المليشيا واصابة آخرين. ونوه بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أيضا، تجمعات لمليشيا الحوثى بالقرب من تبة الروافض والحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



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