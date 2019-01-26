شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع في مدينة الحديدة وقوات الجيش تعلن الزحف نحو المدينة والميناء خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتعل المواجهات في الأثناء مع تبادل القصف الدفعي بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في محافظة الحديدة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور شرق مدينة الحديدة وتمتد إلى أجزاء من الأحياء الداخلية للمدينة".

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وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مضادا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في أطراف المدينة ومحيطها الشرقي".

وذكرت المصادر" أن تبادل قصف مدفعي باتجاه مدينة 7 يوليو ومحيطها امتدادا إلى شارع التسعين".

إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية عن عزم قوات الجيش الوطني بدء الوحف نحو مدينة الحديدة ومينائها خلال الساعات القليلة القادمة.