شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. نجاة العشرات من موت محقق على متن طائرة اليمنية وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا عشرات المواطنين اليمنيين من موت محقق جراء خلل أصاب أحد محركات طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية أثناء توجهها، الخميس من العاصمة عدن جنوبي البلاد إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وشكلت الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة عدن لجنة خاصة للتحقيق في واقعة عودة طائرة خاصة بالخطوط الجوية اليمنية الى مطار عدن بعد إقلاعها بـ 20 دقيقة فقط.

مصادر في اليمنية افادت أن اللجنة الخاصة للتحقيق برئاسة المهندس حيدرة محمد مهدي مستشار رئيس الهيئة للتحقيق في حوادث الطيران وعضوية 3 مهندسين طيران اخرين.

والطائرة المذكورة A310-ADW متوقفة منذ العام 2017 بسبب خلل في محركها السابق، قبل أن تقوم شركة اليمنية بشراء محرك جديد لها مؤخراً.

وكان يوم الخميس الماضي مقرر للطائرة أن تقلع الى مطار الخرطوم بالسودان، وتتوقف فيه لمدة شهر تقريباً لإجراء عمليات صيانة لها، لكنها عادت بصورة مفاجئة واضطرارية الى مطار عدن الدولي بعد 20 دقيقة فقط من إقلاعها بسبب خلل فني في محركها الجديد.

وأتهم ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الإجتماعي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أحمد مسعود العلواني في هذا الخلل الفني الذي كاد أن يوقع كارثة بطاقم الطائرة في حال حدوث أي شيء لها في الجو لا سمح الله، لاسيما وأن المحرك الجديد أشرف العلواني عبر أحد أقاربه على شراؤه واستقدامه مؤخراً.