الحوثي يهدد بحرق سكان قرية أحياء في منازلهم

أجبرت جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، أهالي قرية الشبيلية غرب مديرية زبيد، جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن، على النزوح إلى مدينة التحيتا في رحلات نزوحٍ قسري طوال يومي الخميس وأمس الجمعة 25 يناير 2019م.

وأوردت إفادات النازحين، "أن المليشيا أحرقت الأربعاء، ثلاثة بيوتٍ من القش في قرية الشبيلية، وهددت بإحراق أهالي القرية في منازلهم حال ظلوا فيها".

واتهمتهم المليشيات الإرهابية، بـ"الدعشنة، وأن لهم تواصلاً مع المرتزقة والدواعش وأتباع أمريكا وإسرائيل"، حسب سيل اتهامات الحوثيين لأهالي قرية الشبيلية.

وأضافت إفادات عدد من أهالي سكان القرية، أنهم اضطروا إلى ترك منازلهم ومزارعهم فراراً من بطش الحوثي وتنكيله بهم.

يذكر أن 6 أشخاص بينهم طفل في الثاني عشر من عمره ما زالوا ضمن المخفيين قسرياً، بعد أن اختطفتهم مليشيا الحوثي في العاشر من ديسمبر الماضي.