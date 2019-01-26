لغم حوثي يمزق أباً وطفليه أشلاءً

استشهد وأصيب ثلاثة مدنيين من أسرة وأحدة، بانفجار لغم من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في المقاومة المشتركة الذي وثق الجريمة إن المواطن "دنح عمر عبدالله دنح" استشهد مع طفله "خالد" الذي لم يتجاوز ربيعه الثامن، وأصيبت ابنته "دانه" البالغة من العمر 18 عاماً، بانفجار لغم من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي في منطقة كيلو 16.

وأوضح أن لغم مليشيات الحوثي انفجر بأسرة "دنح" أثناء خروجه من المنزل على متن دراجة نارية وبرفقته طفليه.

ومزق الانفجار جسد "دنح" وطفله "خالد" إلى أشلاء، فيما تم إسعاف ابنته المصابة إلى مستشفى الدريهمي جنوبي الحديدة.

وفي وقت سابق، من يوم الاربعاء، استشهد المواطن عبده محمد إبراهيم جنيد وهو في العشرينيات من عمره، نتيجة انفجار لغم أرضي - من مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي- عندما كان يقود دراجته النارية في طريقه لزيارة أحد أصدقائه في منطقة الطائف بالدريهمي جنوب مدينة الحديدة.