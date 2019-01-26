شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة حوثية في الحديدة.. استشهاد وإصابة مواطنين في حيس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الجمعة، بقذائف الهاون منزل أحد المواطنين في قرية السبعة العليا جنوبي مدينة حيس.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة – جبهة الساحل الغربي، أن المليشيات الحوثية قصفت منزل المواطن «وحيد سلمان حساني» بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن المليشيات قصفت المنزل بالقذائف ما أدى إلى استشهاد الأم «سعده علي طالب شويكي» على الفور، وإصابة اثنين من أطفالها «عبدالرحمن وحيد سلمان» البالغ من العمر 6 سنوات والطفل «سلمان وحيد سلمان» البالغ من العمر 8 سنوات بجروح خطيرة .

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي استهدفت المنزل مرة ثانية بعد لحظات من قصفه في الوقت الذي هرع فيه الأهالي إلى المنزل لإنقاذ الجرحى، وسقطت قذيفة هاون ثانية وسط الناس وأصابت العديد من الشباب بشظايا وجروح خطيرة، وهم «حزام علي ناجي حزام» 30 سنة إصابة بشظايا في بطنه وتوفي عند وصوله إلى مستشفى الخوخة، وإصابة الشاب «حسام إبراهيم كعيل» 25 سنة أصيب بعدة كسور في جسمه.

وأفادت مصادر طبية عن وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفى الميداني بالخوخة.

وتعد هذه المجزرة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين الأبرياء في حيس من أبشع الجرائم الوحشية بحق الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018، وتضاف هذه الجريمة إلى قائمة الجرائم والانتهاكات الحوثية وسط صمت وتخاذل أممي تجاه ما تمارسه مليشيات الحوثي بحق المدنيين في الحديدة بشكل يومي .