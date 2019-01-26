شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. ما حقيقة صدور قرارات جمهورية بتعيينات واسعة في قيادة الجيش والمنصب الجديد للأحمر "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مواقع الكترونية عن مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة صدور قرارات جمهورية مرتقبة في المؤسسة العسكرية ستشمل قادة مناطق وأخرى مدنية. وذكرت المصادر "أن القرارات الجمهورية ستطال قيادة المنطقة العسكرية السابعة، حيث سيتم تعيين هاشم الأحمر قائدا للمنطقة بدلا عن الخبي". وتعيين ثوابه قائدا للمنطقة العسكرية السادسة التي يقع مقرها في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. كما ستشمل القرارات المدنية تعيين سفراء لليمن في عدد من الدول العربية والدولية.

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