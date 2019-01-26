شكرا لقرائتكم خبر عن تهددها كثير من الكوارث.. اليمن في صدارة الدول الأقل أمناً والأكثر اضطرابا في العالم خلال العام 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مؤشر جلوبل فاينانس لمقاييس السلامة العالمي، قائمة جديدة للعام الجديدة بشأن الدول التي تتهددها الكوارث الطبيعية والجريمة والحروب.

وحلت اليمن، في صدارة الدول الأقل أماناً ، في التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد العالمي للسلام، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد الفلبين في الدول الأخطر على مستوى العالم.

وأشار التقرير بان اليمن، ينعدم فيها الأمان وتندلع فيها الحروب والجريمة وتتعرض لتهديدات الكوارث الطبيعية.

وحلت أيسلندا في المرتبة الأولى كأكثر الدول أمانا في العالم، تليها سويسرا، ثم فنلندا، بينما جاءت قطر في المركز الأول على المستوى العربي.

ويعتمد المؤشر في تقييمه ثلاثة من العوامل هي الحرب والسلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية.

ووفق المؤشر فإن درجة السلامة للمؤشرات يتم جمعها من هذه المخاطر الثلاثة مما يقدم رؤية شاملة للسلامة لكل بلد، ما يعني أيضًا أن وجود مستوى عالٍ من المخاطرة في أحد العوامل سيكون له تأثير محدود على الترتيب العام للبلد.