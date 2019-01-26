شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يقدم هدية كبيرة للحوثيين ويتحدى الرئيس هادي والسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مايسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي، موقفه الرافض تماما لانعقاد جلسة البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة “عدن” واصفا تلك الخطوة بأنها نوع من تصدير الارهاب وخطوة استفزازية للشعب الجنوبي .

وقال رئيس الجمعية الوطنية في المجلس، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، في تغريدة له بتويتر، صبرنا على الشرعية كثيرا و لاتزال اطراف فيها تصر على تصدير الارهاب الى الجنوب وليس للحوثي وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن والذي نسبة تمثيل الجنوبين فيه من مختلف الاحزاب العقيمة 5 %”. فقط

الجدير بالذكر ان السعودية تبذل مساع حثيثة لعقد جلسة جلسات مجلس النواب داخل الاراضي اليمنية لمنح الرئيس هادي ورقة قوية في المفاوضات الدولية مع الحوثيين باعتباره مفوض رسميا من قبل مجلس النواب اليمني المنتخب، عكس الميليشيات الحوثية التي لا تمتلك ورقة شعبية تفوضها للتحدث باسم الشعب اليمني.

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