ورد الان : وفاة محمد الحوثي.. شاهد الحقيقة الكاملة..!

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عدن - ياسمين التهامي - تتضارب الأنباء الأولية حول الحوثي البارز محمد علي الحوثي بعد المعلومات حول تعرضه لإصابة ونقله إلى المستشفى بظروف غامضة ووسط معلومات عن وفاته. وحسب المعلومات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميون ، فقد تعرض محمد علي الحوثي لاصابة بالغة لا يستبعد أنها تؤدي إلى وفاته . ونقل الاعلامي عبدالكريم المدي عن مصادر خاصة بتغريدة على حسابه أن سيارة محمد علي الحوثي تعرضت لحادث خطيرجدا ادى إلى انقلابها في طريق بني غثيمة بمديرية بني صريم – محافظة عمران. وقال إن حالته الصحية الآن صعبة جدا وقد لا يتعافى نظرا للاصابات الكبيرة التي تعرض لها خلال الحادث. وكان المحلل العسكري يحيى أبوحاتم قال إن محمد علي الحوثي نقل من عمران إلى مستشفى الشرطة بصنعاء، وأضاف أن مصادر موثوقة تؤكد بأن جماعة الحوثي تتكتم على مصيره. من جانبه قال الاعلامي محمد العرب بتغريدة :الاخبار بخصوص إصابة محمد علي الحوثي بحادث سير نتيجة محاولة التخلص من الاستهداف من قبل ابطال المقاومة اليمنية في كمين أسطوري لا تزال غير واضحة فيما يرجح البعض وفاته و جماعته تكتم ذلك.

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