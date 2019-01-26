شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية ترفض 100مليون سعودي وعددا من المباني مقابل العفو عن سعودي قتل ابنها .. شاهد فيديو للحظة قطع رأس القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام بحق المواطن السعودي مجرن بن ماجد بن عصمان العتيبي بعد ادانته بقتل المواطن اليمني صالح عبدالله اليافعي في مكة المكرمة.

ورفضت والدة القتيل اليافعي 100 مليون ريال سعودي وعددا من الفلل عرضتها اسرة القاتل السعودي مقابل العفو عن ابنهم.

وتدخل في القضية عددا من كبار الشخصيات اليمنية لكن والدة القتيل رفضت كل العروض واصرت على تنفذ شرع الله .

وبحسب مقربين من اسرة اليافعي ان سيارة القاتل تعطلت في منطقة الجموم بمكة المكرمة وقام المغترب اليافعي بمساعدته في دهفها ، وعندما اراد العودة الى محله منعه القاتل وطلب منه ان يستمر في دهف السيارة مسافة طويلة ، وحين رفض اليافعي قام السعودي بطعنه في الرقبة بخنجر كان بحوزته فتوفي على الفور .

وقد تم تنفيذ حكم الاعدام في نفس المكان الذي ارتكبت فيه جريمة القتل

شاهد الفيديو :