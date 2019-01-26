شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يحذر من موجة إرهاب قادمة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، اليوم الجمعة، من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث مليشيا الحوثي بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقال في تصريح صحفي، إن ميليشيا الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة السلام التعايش والتسامح، إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر.

‏وأشار إلى انه في الوقت الذي يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، تكثف ‎المليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول الأطفال وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

ولفت إلى أن اليمن مخزون بشري كبير وعدم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب يعني انتظار موجة إرهاب منظم وأفكار طائفية ومتطرفة قادمة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تغذية طلاب المدارسة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها بأفكارها المتطرفة وتجنيدهم للقتال في صفوفها.