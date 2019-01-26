الأغاني الفلسطينية تفضح الخيانة القطرية

عرى الفنان علي نسمان تطبيع عصابة الدوحة القذر مع الصهاينة من خلال نشره لأغنية تسخر من أموال الدوحة المباركة من قبل دولة الاحتلال، منتقدًا خلالها دخول مبعوث تميم، محمد العمادي، عبر إسرائيل إلى قطاع غزة دون تنسيق مع حكومة أبو مازن لتمويل حماس.

وهاجم نسمان مبعوث دويلة الإرهاب ودوره المشبوه في القطاع، راصدًا التعاون الخبيث بين الدوحة وتل أبيب، حيث أن قطر قد ربطت إرسال أموالها إلى غزة بتسليم ببصمات الفلسطينيين وهذا لكي تسلمها إلى أسيادها في إسرائيل، وهو ما أثار القلق والتوتر داخل القطاع حول مستقبل موظفي غزة.

وفي سياق متصل، أشعلت الأغنية الساخرة غضب عصابة الدوحة لأنها فضحت كل ألاعيبها الخبيثة وعرت دورها المشبوه، فأمرت أذنابها في حركة حماس المصنفة إرهابية بمعاقبة الفنان الفلسطيني واعتقاله بسجونها، لتكتمل بذلك الفضيحة القطرية الصهيونية، ويظهر حقيقة الدور الذي تؤديه عصابة الدوحة لصالح دولة الاحتلال وللقضاء على الفلسطينية.