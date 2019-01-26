مقتل عدد من المليشيا في هجوم مباغت غرب صعدة

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في هجوم مباغت لقوات الجيش الوطني في مديرية باقم غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وشنت وحدات من قوات الجيش هجوما على مواقع تمركز المليشيا في الجبال المطلة على قرية آل الزماح، بالقرب من مثلث باقم بالإضافة إلى القرى المحيطه بـ آل الحماقي.

وأسفر الهجوم سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، في حين استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية تعزيزات للمليشيا في المنطقة ذاتها كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.