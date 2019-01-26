مقتل وإصابة 100 حوثي في مواجهات مع الجيش اليمني خلال أسبوع

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل وجرح 100 من عناصر مليشيا الحوثي، خلال أسبوع، في معارك اندلعت بعدة جبهات في البلاد.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية أن أكثر من 100 عنصر من المليشيا الانقلابية سقطوا قتلى أو جرحى، بينهم قيادات ميدانية, خلال أسبوع من المعارك الدائرة في مختلف الجبهات, التي أسفرت عن تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات بجبهات صعدة والجوف وتعز والضالع.

وأشار إلى أنه، خلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني من نصب أول نقطة عسكرية باتجاه مدينة صعدة على الخط الدولي الرابط بين المدينة ومديرية كتاف البقع, بعد معارك أدت إلى سيطرة القوات الشرعية على الخط.

وأفاد بأن مليشيا الحوثي تعاني من انهيارات وخسائر فادحة يوميا في مختلف الجبهات.