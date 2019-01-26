شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يتدخل رسميا لأول مرة لمساندة قبائل حجور ضد الحوثيين وينفذ الان أول عملية نوعية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية في محافظة لحجة لمحرر "يمن الغد": أن التحالف العربي استجاب لمناشدة قبائل حجور بإسنادها لهم ضد مليشيات الحوثي. وأوضحت مصادر"يمن الغد": أن مقاتلات التحالف شنت حوالي 8 غارات عنيفة على مواقع #مليشيات_الحوثي في مديرية #حجور حيث تشهد عدة مناطق بالمديرية مواجهات ضارية بين رجال القبائل والمليشيات".

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