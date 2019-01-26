شكرا لقرائتكم خبر عن خبر محزن للحوثيين من معقلهم الرئيسي صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 13 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأوضح قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات اندلعت اثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية. وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل هي الأعنف منذو بداية العام الجاري فيما اجبرت المليشيا على التراجع والفرار. وأضاف العميد معروف أن المواجهات استمرت حوالى ١٢ ساعه و اسفرت عن مصرع 13 من عناصر المليشيا واصابة آخرين. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثى بالقرب من تبة الروافض.

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