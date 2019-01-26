شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان :اعلان عن انشقاق" قائد كبير لدى الحوثيين ووصولة الى عدن.. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري رفيع في القوات المشتركة بالساحل الغربي " إن قيادي حوثي بارز أعلن انضمامه إلى قوات الشرعية في المحافظة بعد تمكنه الخروج من مدينة الحديدة التي تسيطر المليشيات الحوثية على معظم أحياءها.

وأكد المصدر في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن القيادي في الجماعة " علي هندي " وهو أحد أبرز مؤيدي الجماعة في الحديدة وكان مديرا لمديرية الحوك في المدينة وصل ظهر اليوم مدينة عدن - جنوب اليمن .

وأضاف المصدر " أن القوات المشتركة نسقت مع القيادي " هندي " للخروج من المدينة قبل أن يتم نقله إلى المدينة.

وانشقت عدد من القيادات الحوثية في صفوفها السياسية والعسكرية بعد خسائرها المتوالية في عدد من جبهات القتال.