وردالان :اعلان عن انشقاق" قائد كبير لدى الحوثيين ووصولة الى عدن.. (شاهد الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري رفيع في القوات المشتركة بالساحل الغربي " إن قيادي حوثي بارز أعلن انضمامه إلى قوات الشرعية في المحافظة بعد تمكنه الخروج من مدينة الحديدة التي تسيطر المليشيات الحوثية على معظم أحياءها.
وأكد المصدر في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن القيادي في الجماعة " علي هندي " وهو أحد أبرز مؤيدي الجماعة في الحديدة وكان مديرا لمديرية الحوك في المدينة وصل ظهر اليوم مدينة عدن - جنوب اليمن .
وأضاف المصدر " أن القوات المشتركة نسقت مع القيادي " هندي " للخروج من المدينة قبل أن يتم نقله إلى المدينة.
وانشقت عدد من القيادات الحوثية في صفوفها السياسية والعسكرية بعد خسائرها المتوالية في عدد من جبهات القتال.
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