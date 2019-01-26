شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار الوضع في عدن والمواجهات تمتد الان بين قوات عسكرية إلى مناطق واسعة شمال المدينة "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد أنحاء متفرقة من مديرية دارسعد شمال العاصمة المؤقتة عدن في الاثناء اشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

وقال مواطنون في دارسعد "إن المدينة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جماعات تابعة لجهات أمنية وأخرى عسكرية في المديرية"، مشيرين إلى ان المواجهات اندلعت بين أفراد يتبعون قسم الشرطة القديم الواقع وسط المدينة وآخرين من قسم الشرطة الجديد في الجهة الشرقية؛ وذلك على خلفية محاولة أحد الجنود من منتسبي الشرطة الجديدة التوسط لإطلاق سراح أحد المحتجزين في القسم المعروف بشرطة دارسعد القديمة؛ لكن محاولته انتهت بالتلاسن مع جنود الشرطة القديمة؛ موضحين أن الجندي ذهب لاحضار زملاء له من الشرطة الجديدة لتنشب بعد ذلك اشتباكات بين الطرفين استمرت لبعض الوقت قبل أن تنجح الجهود في إيقافها

كما شهدت الجهة الغربية من المدينة مواجهات مماثلة بين مسلحين ينتمون للواء النقل العام.

وأفاد عاقل الحارة وضاح قائد صلاح؛ القريب من موقع الاشتباكات إن مسلحين ينتمون إلى لواء النقل العام يتسببون في مشاكل واشتباكات يومية بالأسلحة التي يستعرضون بها في الشوارع.

وقال العاقل وضاح قائد في منشور على منصات التواصل الاجتماعي :"بلاغ للفندم محمد بوكري حفظكم الله، تعبنا كرهنا حياتنا من بعد افرادك ومسلحين ينتمون كلهم للواء النقل وكل يوم مشكلة وكل يوم اشتباكات محببين محششين ،، اسحب سلاحك من افرادك ماله داعي يستعرضون فيه بالشوارع والأركان اتقو الله في هذه الناس ".

وتابع:" نناشدكم بحق القبيلة يامحمد بوكري تنزل وتشوف مايجري بدارسعد من منتسبيك"