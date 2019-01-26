انفجار عنيف يهز حي العريش شرق عدن

هز انفجار عنيف حي العريش بمديرية خورمكسر شرق مدينة عدن في اليمن، مساء الجمعة، أعقبه إطلاق نار كثيف.

ولم تُعرف أسباب الانفجار حتى اللحظة من مصادر رسمية، إلا أن شهود عيان من أبناء الحي أكدوا أن مجهولين ألقوا قنبلة على دورية أمنية مرابطة في حاجز أمني عند مدخل حي العريش.

وسُمعت لاحقًا أصوات اشتباكات في المنطقة، فيما يبدو أن الأمن يحاول تعقب الجناة، فيما لم ترد تفاصيل أوفى حتى هذه اللحظة.