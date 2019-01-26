ألغام الحوثي تقتل 4 مدنيين في الحديدة اليمنية

قتل أربعة مدنيين بينهم طفلة وجرح طفل آخر، الخميس، في انفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فيما تواصل المقاومة عملية نزع وإزالة بقايا تحصينات الانقلاب في محيط المدينة الساحلية.

وقال مصدر حقوقي إن طفلة ووالديها قتلوا بانفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيا، في بلدة "الجريب" بمديرية الدريهمي جنوب المحافظة، فيما أصيب شقيقها وهو طفل بجروح خطرة.

وفي ذات السياق، قتل مدني آخر بانفجار لغم حوثي أثناء قيادته سيارته في بلدة "قضبة" الواقعة شمال غرب مدينة الدريهمي غرب اليمن، بحسب المصدر.

وفي ذات المنطقة، تسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية في مقتل مواطن، بحسب بيان للمركز الإعلامي للمقاومة.

وأوضح البيان أن مدنيا كان يستقل دراجة نارية لقي مصرعه فور انفجار لغم من بقايا الحوثيين في القرى الريفية للدريهمي.

ويعيش المدنيون في الساحل الغربي لليمن، وسط سهل مفخخ بآلاف الألغام والعبوات الناسفة والشراك الخداعية التي زرعتها مليشيا الحوثي عشوائيا أمام تقدم القوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي.

وأطلقت قوات الجيش والمقاومة، الأربعاء، حملة لإزالة مئات الألغام والعبوات الناسفة والحواجز الدفاعية من مخلفات الحوثيين المدعومين من إيران، شرق وجنوب مدينة الحديدة.

وقال بيان للمقاومة الوطنية إن فرقها الهندسية نفذت عملية إنسانية واسعة لإزالة التحصينات الحوثية الترابية والأسمنتية من الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تمكنت من تفكيك المئات من شبكة المتفجرات وإزالة عشرات "الحاويات" المفخخة في محيط المدينة.