مسهور: فصل الجنوب عن الشمال أصبح من ضرورات الأمن القومي العربي

قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، ان ضرورة فصل الجنوب عن الشمال لم تعد مجرد دعاوى حقوقية للشعب الجنوبي بل اصبحت ضرورة أمن قومي عربي تستدعي الفصل بين جسدين عليل واخر سليم.

وأشار مسهور، في تغريدة له على "تويتر"، الى ان اليمن الشمالي بات جسدا عليلا مصابا بسرطانا خبيثا سيقتل اليمن كله ويؤثسلبا على شبة الجزيرة العربية كلها.

وتابع قائلاً : "لذا فمن الضروري الفصل بين الجسدين عملا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات".

وقال مسهور، "لم تعد ضرورة فصل الجنوب عن الشمال مجرد دعاوى حقوقية للشعب الجنوبي بمقدار ما بلغت ضرورة أمن قومي عربي تستدعي الفصل بين جسد صحيح وآخر يحمل ورما سرطانيا خبيثا قد يقتل اليمن كله، ويؤثر سلبا على شبه الجزيرة العربية كلها".

وأضاف: "فمن الضرورة بمكان الفصل تحت بند الضرورات تبيح المحظورات".



هذا وبدأ اليوم في جنيف استعراض التقرير الوطني في سياق استكمال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في اليمن التي بدأت الأربعاء 23 يناير 2019م في جنيف بمشاركة وزير حقوق الإنسان محمد عسكر وعضوية مندوب اليمن الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع.

حيث عقدة مساء اليوم الجمعة، جلسة الاعتماد الأولي لنتائج الاستعراض وقدم سفير بلغاريا مقرر مجموعة الترويكا المشرفة على عملية المراجعة الخاصة باليمن تقرير الاعتماد الأولي الذي أشاد بما قدمه وفد اليمن وبصحة الاجراءات المتبعة أثناء المراجعة والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها.

ونوه وزير حقوق الإنسان بجهود الدول الداعمة والمساندة لليمن في الظروف الصعبة التي يمر بها وعلى بياناتها القيمة وتوصياتها المفيدة.

وأوضح ان وفد الحكومة اليمنية قبل الجزء الأكبر من التوصيات واهمها ما يؤكد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال الاستفتاء على الدستور وسيقوم بدراسة التوصيات المتبقية باهتمام وتمعن كبيرين وسيقدم الرد حولها خلال الفترة حتى الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان.

وكان وزير الإعلام معمر الارياني، قد حذر من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث مليشيا الحوثي الايرانية بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أوضح وزير الاعلام، في تصريح له، أن ميليشيا الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة السلام التعايش والتسامح، إلى اوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر.

‏واشار إلى انه في الوقت الذي يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، تكثف ‎المليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول الأطفال وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي الى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوته تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

ولفت وزير الإعلام معمر الارياني، إلى أن اليمن مخزون بشري كبير وعدم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب يعني انتظار موجة ارهاب منظم وافكار طائفية ومتطرفة قادمة.