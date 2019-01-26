اليابان تقدم مساعدات إضافية لليمن بقيمة 12 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، انها ستقدم مساعدات اضافية عاجلة لليمن بقيمة 12 مليون دولار لمواجهة ازمة المجاعة التي تعاني منها البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها ان المساعدات الاضافية العاجلة تضم توفير الغذاء والمساعدات الانسانية في مناطق اليمن من خلال برنامج الاغذية العالمي.

واضافت ان المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء لحوالي 850 ألف شخص وستساعد في تحسين الحالة الغذائية لحوالي 250 الف امرأة حامل ومرضع.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت إلى ميناء ريسوت بمدينة صلالة العمانية 16 حاوية قادمة من الصين من أصل 24 حاوية ضمن حملة "منزل" لدعم وإغاثة المتضررين بمديرية المسيلة من الحالة المدارية لبان التي ضربت المهرة في أكتوبر 2018م وأحدثت اضراراً وخسائر بالغة في منازل المواطنين بالمسيلة.

وتوقع ممثل حملة "منزل" عزان القميري وصول القاطرات إلى موقع المشروع بمديرية المسيلة بعد غدا السبت.

وتحوي الحاويات أجزاء من المنازل الجاهزة المصنوعة من الحديد المقوى والمقدمة من حملة "منزل" التي تنفذ بجهود كوكبة من النشطاء والشباب الخيرين في الداخل والخارج وبتبرعات رجال أعمال وأهل الخير.

وتستهدف الحملة بناء 80 منزلاً لاسر فقدت مأواها في مديرية المسيلة.

وتكفلت السلطة المحلية بمحافظة المهرة بعملية النقل والتركيب وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وقواعد وغيرها.

إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8 ألاف سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11 الف شخص ضمن مشروع توزيع 100 الف سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

وكان المركز وزع يوم أمس الأول، 30 طنًا من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

وفي وقت سابق، كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وزع 750 سلة غذائية تزن 55 طنًا للنازحين من الحديدة بمحافظة عدن.

ويستفيد منها 4,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15 الف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.