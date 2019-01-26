وزير الإعلام يشيد بجهود إذاعة سيئون في نشر وتعزيز وعي المجتمع

أشاد وزير الإعلام معمر الارياني، بالجهود التي قامت بها الإدارة العامة لإذاعة سيئون في تنفيذ وإنجاح البرامج الخاصة بقضايا الطفولة والقضايا المجتمعية.

وعبر وزير الاعلام المشرف العام على البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل في رسالة بعثها للمدير العام لإذاعة سيئون هدار محمد الهدار، عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها إذاعة سيئون في نشر وتعزيز وعي المجتمع بقضايا الطفولة والقضايا المجتمعية خلال عام 2018م وذلك بالشراكة مع البرنامج العام لاعلام المرأه والطفل التابع للوزارة .

وأكد في رسالته لمدير عام اذاعة سيئون على اهمية استمرار وتعزيز الشراكة مع البرنامج باعتباره الجهاز المؤسسي الرسمي والمعني بتوعية المجتمع بقضايا الامومة والطفولة وقضايا المرأة والقضايا المجتمعية والصحية عبر قنوات الاتصال الجماهيرية في كافة المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن إذاعة سيئون نفذت ثلاثة برامج توعوية بالشراكة مع برنامج إعلام المرأة والطفل وهي برنامج ضيافة على الهواء ضمن حملة في كل بيت، وبرنامج العودة للمدارس، وبرنامج قضايا توعوية، كما بثت الإذاعة عدد كبير من التنويهات التوعوية في مختلف القضايا.

وكان وزير الإعلام معمر الارياني، قد حذر من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث مليشيا الحوثي الايرانية بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أوضح وزير الاعلام، في تصريح له، أن ميليشيا الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة السلام التعايش والتسامح، إلى اوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر.

‏واشار إلى انه في الوقت الذي يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، تكثف ‎المليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول الأطفال وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي الى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوته تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم.

ولفت وزير الإعلام معمر الارياني، إلى أن اليمن مخزون بشري كبير وعدم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب يعني انتظار موجة ارهاب منظم وافكار طائفية ومتطرفة قادمة.