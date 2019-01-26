حملة واسعة تطالب باطلاق سراح النساء المختطفات في منزل حوثي بصنعاء

قال ناشطون من جميع شرائح المجتمع إن حملة شعبية واسعة ستنطلق للمطالبة باطلاق سراح النساء المختطفات في احد منازل مليشيا الحوثي في صنعاء.

وذكر الناشطون أن الحملة ستنطلق يوم غدا السبت 26 يناير 2019 الثامنةمساء حملةالمطالبة بإطلاق سراح النساء اليمنيات من سجون الحوثيين والتنديدبما يتعرضن له من انتهاكات وجرائم نرجو التفاعل معها.

وأوضح الناشطون ان الحملة ستنطلق تحت وسم #اطلقوا_سراح_النساء_من_سجون_ الحوثيين #release_women_from_Huthi_ prisons

وكان قيادي حوثي في صنعاء قد اختطف عشرات النساء واحتجزهن في منزل تابع له وسربت معلومات عن اختطاف المليشيا للنساء منذ فترة طويلة.

ويقوم القيادي الحوثي باستغلالهن من اجل مردود مالي كبير حيث من اراد أن يطلق سراح أي مرأة يتم دفع أموال طائلة.