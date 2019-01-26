قال ناشطون من جميع شرائح المجتمع إن حملة شعبية واسعة ستنطلق للمطالبة باطلاق سراح النساء المختطفات في احد منازل مليشيا الحوثي في صنعاء.
وذكر الناشطون أن الحملة ستنطلق يوم غدا السبت 26 يناير 2019 الثامنةمساء حملةالمطالبة بإطلاق سراح النساء اليمنيات من سجون الحوثيين والتنديدبما يتعرضن له من انتهاكات وجرائم نرجو التفاعل معها.
وأوضح الناشطون ان الحملة ستنطلق تحت وسم #اطلقوا_سراح_النساء_من_سجون_ الحوثيين #release_women_from_Huthi_ prisons
وكان قيادي حوثي في صنعاء قد اختطف عشرات النساء واحتجزهن في منزل تابع له وسربت معلومات عن اختطاف المليشيا للنساء منذ فترة طويلة.
ويقوم القيادي الحوثي باستغلالهن من اجل مردود مالي كبير حيث من اراد أن يطلق سراح أي مرأة يتم دفع أموال طائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة واسعة تطالب باطلاق سراح النساء المختطفات في منزل حوثي بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.