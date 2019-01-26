أكثر من 100 من المليشيا بين قتيل وجريح خلال أسبوع والجيش يقترب من مدينة صعدة

الخليج 365 – صعدة

لقي أكثر من 100 عنصر من المليشيا الانقلابية مصرعهم بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية, خلال أسبوع من المعارك الدائرة في مختلف الجبهات, والتي أسفرت عن تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وخلال عملية رصد لــ «26 سبتمبر» للأـحداث الميدانية والمستجدات العسكرية خلال الأسبوع الفائت, فقد تمكن الجيش الوطني في محور صعدة والجوف وتعز والضالع من تكبيد المليشيا خسائر كبيرة, والبداية من محافظة صعدة.



صعدة

شنت قوات الجيش الوطني الاثنين الفائت,هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية في جبهة البقع, تمكنت خلاله من تحرير سلاسل جبلية مهمة, منها « سلسلة جبال “رشاحة” إلى جانب سلسلة جبال المليل، والتي أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة, في العتاد والأرواح.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من نصب أول نقطة عسكرية باتجاه مدينة صعدة على الخط الدولي الرابط بين مدينة صعدة ومديرية كتاف البقع, بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية, أسفرت بالسيطرة على الخط.

وبحسب قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي فإن قوات الجيش عثرت على مخزن للأسلحة في موقع الكلية القريب من الخط الإسفلتي, يحتوي مختلف أنواع الأسلحة, كانت تتخذه المليشيا الانقلابية لتموين مقاتليها.

وفي جبهة الشامية استهدفت مدفعية الجيش الوطني غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية في محيط جبل “آل قراد” الاستراتيجي, خلال اجتماع لقياداتها الميدانية, بعد عملية رصد دقيق, أسفرت عن مصرع 7 من المليشيا بينهم قيادات ميدانية وإصابة اخزين.

وبالعودة إلى مديرية كتاف البقع تمكنت قوات الجيش الوطني السبت الفائت, من تحرير مواقع جديدة, منها: جبال وادي “التم”، وجبل “السيف، ومحيطهما عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار. وأسفرت المعارك عن مصرع 6 من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها, كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي مديرية باقم لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بالقرب من مركز المديرية, أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير طقمين تابعين لها.



تعز

وفي محافظة تعز لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح آخرين, في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، جنوبي شرق المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية سقوط قتلى وجرحى من المليشيا في محاولة فاشلة للتسلل باتجاه مواقع الجيش في تباب “مزعل”، و”الصالحين”، و”المغربة” بجبهة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم.

في السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربي السبت الفائت, بغارات جوية, تحركات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية , في جبل “البرقة”، كانت في طريقها للمليشيا غربي محافظة تعز, أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقمين تابعين لها.

وفي قصف دقيق ومركز لمدفعية الجيش الوطني لقي 9 من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب اخرون بينهم قيادات ميدانية, غربي محافظة تعز.

واستهدف القصف اجتماعا للمليشيا في إحدى المزارع وسط منطقة الربيعي، في المدخل الغربي للمدينة، مخلفا 9 قتلى من المليشيا بينهم قيادات ميدانية. كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيا الانقلابية، في محيط مدرسة الروض في منطقة الربيعي، مما أسفر عن تدمير عربة قتالية، ومصرع وإصابة من كان على متنه.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع في منطقة قهبان بمديرية مقبنة غربي المدينة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبدها خسائر فادحة.

في السياق لقي عنصران من المليشيا الحوثية مصرعهما، أثناء محاولة تسلل فاشلة للمليشيا باتجاه مواقع في محيط معسكر التشريفات، شرقي المدينة.



الضالع

لقي 27 عنصرا من المليشيا الحوثية مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش في مناطق “القدم”، و”الرحبة”، و”قرية بيت اليزيدي، جنوبي مديرية دمت, والتي أدت لاندلاع الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع 12 عنصرا من المليشيا وإصابة 15 آخرين.

قصف مدفعي

بالتزامن مع ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع المليشيا في مناطق “خارم”، و”حصن الحقب”، و”رباط الحرازي، و”جد القرين”، جنوبي مدينة دمت.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير عدد من الآليات منها عربة “BMB” .

ونتيجة للانهيارات الكبيرة والخسائر الفادحة التي تتكبدها المليشيا الانقلابية يوميا في مختلف الجبهات كلفت عدد من قيادات الصف الأول والثاني من النزول الميداني إلى القرى والمناطق في محافظة صعدة لحشد المقاتلين والتعبئة الطائفية التي ملها الناس وكرهوا تصرفاتها.