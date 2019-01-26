سياسي: الحروب الداخلية في المنطقة تخدم المشروع الايراني في اليمن

قال مدير مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم على ان الحروب الداخلية في المنطقة العربية تخدم المشروع الأيراني في اليمن والمنطقة العربية،

وذكر غلاب في تغريدة عبر (تويتر) أشار بأن من المنجزات الحوثية: هي مراكمة اموال عصابة مغلقة بمقابر جماعية لاتباعها وسعي لاسقاط الدولة والسلم الاجتماعي بالفقر والجوع والتجهيل والغسيل العبثي لوعي المخدوعين وتوريط من يتحالف معها بالدم والثأر والقتل.

وأضاف غلاب أن فكر تقويم الاخطاء هي الحروب الداخلية والخارجية التي تخدم ايران في تخريب اليمن والمنطقة العربية باسم خرافة الولاية على حد تعبيره.