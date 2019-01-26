نقل معاملات استخراج الجوازات للنساء والأطفال إلى خورمكسر بعدن

أعلن وكيل قطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، عن نقل معاملة استخراج الجوازات للنساء والأطفال وكبار السن إلى مبنى رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات في مديرية خورمكسر في عدن.

وأوضح اللواء الأمير عبر "الموقع الرسمي لوزارة الداخلية"، أن هذا الإجراء تم البدء به مطلع الأسبوع الجاري بهدف تخفيف الضغط المستمر على فرع الجوازات بمديرية صيرة.

وأكد بأن توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري تقضي بسرعة نقل المركز الرئيس لمصلحة الجوازات إلى العاصمة المؤقتة عدن وأن افتتاح رئاسة المصلحة بعدن سيكون خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين من خلال تسهيل إجراءات استخراج الجوازات المواطنين القادمين من مختلف المحافظات المجاورة لعدن.

وجاء الاجتماع الذي ضم قيادات من رئاسة مصلحة الجوازات ومدير فرع الجوازات بعدن العقيد محمد عباد، عقب إطلاع الوكيل الأمير، على مستوى سير أداء العمل بمصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، وأبرز الصعوبات وفي مقدمتها الازدحام الشديد الناتج عن الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين باستخراج الجوازات من عدد من المحافظات.

وقال اللواء الأمير، إن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، تقضي بالنقل الفوري لرئاسة مصلحة الجوازات من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذا فتح فروع لمصلحة الجوازات في محافظات لحج وأبين والضالع لتخفيف الضغط على فرع عدن، إضافة إلى فتح نوافذ إضافية بفرع الجوازات في عدن وإحالة كل من ثبت تورطه بأعمال فساد إلى المحاسبة.

كما شدد على ضرورة البدء بتنفيذ المعالجات الأولية المتمثلة في الإسراع باستكمال تجهيز مبنى رئاسة المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن الواقع في مديرية خورمكسر خلال مدة شهر واحد، والاستفادة منه مبدئيا في تقديم الخدمات للنساء والأطفال وكبار السن بإشراف قيادة فرع عدن، وذلك تمهيداً لافتتاح مبنى رئاسة المصلحة.

وأكد اللواء الأمير، أن وزير الداخلية المهندس الميسري ونائبه اللواء الركن علي ناصر لخشع، يوليان مصلحة الجوازات أولوية قصوى خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية التي يتزايد فيها الطلب على الجوازات خصوصاً من قِبل الجرحى والمرضى وغيرهم.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل قيادة وموظفي مصلحة الجوازات فرع عدن الذي يصدر يومياً قرابة ألفين و 500 جواز، ويستقبل المواطنين الراغبين باستخراج الجوازات من أكثر من ١٠ محافظات، خصوصاً عقب إلغاء اعتماد الجوازات الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

حضر الاجتماع، وكيل مصلحة الجوازات المساعد للشؤون العربية والأجنبية العميد محمد الخضر، ومدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الجوازات العميد الدكتور عبدالقادر الرملي، ومساعد رئيس المصلحة مدير عام المالية عبدالجبار سالم وعدد من المعنيين.