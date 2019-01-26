شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: "علي محسن الاحمر" يوجة رسالة قوية وشديدة الهجة لهذه الفئة التي سترعب الحوثيين .. شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد اليوم نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل والصبر للارتقاء بالقدرات العسكرية والقيادية، منوهاً إلى جملة من المبادئ العسكرية في حياة منتسبي السلك العسكري وما يجب أن يتحلوا به من قيم وأخلاق وولاء لله والقيادة والوطن.

جاء هذا خلال زياره قام بها نائب رئيس الجمهورية إلى أحد معسكرات التدريب والتأهيل لضباط القوات المسلحة.

وكان في استقباله خلال وصوله المعسكر نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن موفق منصر وقيادة المعسكر والضباط المدربين والمتدربين.

وأشار نائب رئيس الجمهورية بأن خدمة الجمهورية وخدمة الوطن من أشرف الأعمال ووسام على صدر كل من ينخرط في هذه المهام وما يتوجب على كل من يحمل هذا الوسام من مثالية وقدوة لزملائه ولأبناء المجتمع ككل، كونه يمثل صمام أمان البلاد ورمز حريتها وكرامتها.

وفي الزيارة ألقى نائب رئيس الجمهورية محاضرة توجيهية للضباط نقل خلالها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهاته برفع القدرات العسكرية وزيادة مستوى الانضباط العسكري.

وأثنى نائب الرئيس على مستوى التدريب والتأهيل للأبطال والجهود التي يبذلها المتدربون لرفع مستواهم التدريبي بما يؤسس لبناء جيش قوي ذو كفاءة واحترافية وتأهيل عالي.

وأكد نائب الرئيس، في محاضرته التوجيهية، بأن القيادة السياسية والعسكرية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي تأهيل أبناء الجيش وتنمية قدراتهم اهتماماً كبيراً بما يحقق عودة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي.

وعبر عن التقدير والشكر للتضحيات والبسالة التي يتحلى بها أبطال الوطني والأشقاء من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمختلف الجبهات في سبيل دحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وحماية المكتسبات الوطنية.

واستمع نائب الرئيس في ختام الزيارة إلى مداخلات من قبل الضباط المتدربين، مبدياً إعجابه الكبير لما لمسه من حرص على التدريب والاستمرار في التأهيل والمعنويات العالية التي يتحلون بها.