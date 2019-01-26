شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقيم اليمني السعيد الحظ الذي سيحصل على خمسة ملايين ريال سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت فتاة سعودية دفع مبلغ 5 ملايين ريـال سعودي لمن يتزوجها واوضحت السيدة ان هاجس الزواج هو ما يؤرقها خصوصا بعد فشل زواجها الاول بسبب جشع زوجها السابق وطمعه وحبه للمال ، حيث بررت اختيارها للشاب اليمني تحديداً للعروبة والشهامة التي يتمتع بها شباب هذا البلد وتقديسهم الكبير للزوجة.

وأضافت: لايهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أولا فأنا أبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها.. فأنا على استعداد ان اتزوج شاب و أدفع له 5 ملايين ريـال ويسكن معي في فيلتي الخاصة

ودعت السيدة من يريد التقدم للزواج منها أن يرسل رسالة إلى المجلة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني مرفقا بها هاتفه الشخصي، لكي تتصل به في حال وافقت على الزواج منه.